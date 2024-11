A Ponderano una serata per dire "No" alla violenza contro le donne

Ponderano dice "No" alla violenza contro le donne con uno spettacolo che andrà in scena a polivalente venerdì 22 novembre alle 21.

Un’opera teatrale per sensibilizzare e per farsi portatrice della richiesta lanciata da tutte le donne: NON ABBIATE PAURA DI NOI

A mettere in scena lo spettacolo con ingresso a offerta libera è la Compagnia dei Salassi.