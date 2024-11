Incidente tra auto in Super, traffico rallentato dopo l'uscita di Vigliano (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Viabilità rallentata in Superstrada per un incidente stradale tra più mezzi. Il sinistro è avvenuto in direzione poco dopo l'uscita di Vigliano Biellese. Sul posto gli agenti della Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.