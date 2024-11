Candelo, impiegata di banca sventa una truffa ai danni di una donna con la collaborazione dei Carabinieri

Ennesima truffa sventata grazie alla collaborazione di un impiegato di un istituto bancario e i Carabinieri.

La vittima della tentata truffa è una donna, che recatasi in stato confusionale presso uno sportello bancario a Candelo, ha destato sospetti nei confronti dell'impiegata, che ha contattato immediatamente i Carabinieri per spiegare cosa stava accadendo.

I Carabinieri, una volta arrivati sul posto, hanno accertato che si trattava di un tentativo di truffa da parte di un fantomatico medico che lavorava in medio oriente che chiedeva alla donna soldi urgentemente perchè doveva rientrare in Italia e non ne aveva.

In pratica l'uomo aveva chiesto alla vittima di effettuare a suo nome un bonifico bancario con una cifra che si aggirava intorno ai 2 mila euro.

Il bonifico non è infine stato eseguito grazie all'accortezza dell'impiegata e della collaborazione con i Carabinieri.