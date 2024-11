Capriolo torna in libertà dopo essere stato messo in salvo dal personale per il recupero della fauna selvatica

E' entrato dentro a una recinzione nei pressi di Città Studi a Biella e non era più in grado di uscire.

Brutta avventura per un piccolo capriolo nella mattina di oggi martedì 19 novembre: in suo soccorso è arrivato il personale per il recupero della fauna selvatica dell'Associazione Nata Libera. Ha aperto un varco nelle sbarre, lo ha recuperato, dopodiché li ha rimesso in libertà in un bosco.

Presenti sul posto anche le guardie provinciali.