Adunata 2025, Quaregna Cerreto accoglie gli Alpini anche nella nuova palestra

Inaugurata a settembre dell'anno passato, anche la palestra di Quaregna Cerreto sarà messa a disposizione dell'Adunata nazionale degli Alpini 2025, con qualche accorgimento però, come spiega il sindaco Katia Giordani.

"Ci stiamo organizzando al meglio per offrire sia posti letto che attività di svago per tutte le persone che sceglieranno il nostro paese per il soggiorno- racconta il primo cittadino - . Non possiamo permetterci che venga rovinato il nuovissimo parquet per il quale abbiamo investito 42 mila euro. A questo punto abbiamo comprato della moquette di colore blu di qualità che è costata 5.148 euro, che sarà posata sopra, che abbiamo comprato in un negozio della Lombardia, presso un'azienda leader nel settore".

In tutto saranno piazzate una sessantina di brande nello spazio di 600 metri quadrati. "Ce ne starebbero anche di più - conclude il sindaco - , ma non vogliamo che le persone siano stipate. Quindi 60 è un numero di tutto rispetto".

Oltre alla palestra, il Comune metterà a disposizione anche il centro polifunzionale La Capannina. "Qui ci staranno una quindicina di tende - conclude il sindaco - , e ma come proposte ricreative ci sono anche tennis, padel, calcetto. Inoltre a Quaregna Cerreto c'è anche l'area fitness del Goretto. Insomma: venite a Quaregna che abbiamo spazio e svago, cercheremo di rendervi il soggiorno il più gradito possibile".