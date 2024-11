Camburzano, lavori pubblici ed efficientamento energetico: il punto con il sindaco Menegon FOTO

Continua a Camburzano il percorso dedito all’efficientamento energetico e agli interventi infrastrutturali che, grazie ai fondi PNRR e del Comune, potranno essere portati a termine. A confermarlo il sindaco, Luca Menegon, che ci illustra le azioni in corso e in fase di progettazione: dall’impianto di climatizzazione a quello fotovoltaico, dall’installazione di semafori intelligenti alla pulizia dei rii minori, per garantire la sicurezza.

“Proseguono le opere del programma elettorale – dichiara Menegon – e anche grazie ai fondi del PNRR, è stato possibile terminare la realizzazione dell’impianto di climatizzazione e concludere i lavori di installazione del fotovoltaico, sul tetto della biblioteca comunale”.

La climatizzazione garantirà fresco d’estate e caldo in inverno, tramite pompe di calore collegate ai pannelli sul tetto del municipio. Per la realizzazione sono stati investiti 50mila euro del PNRR: “Attendiamo solamente l’allaccio, al fine di renderlo pienamente operativo.

Stiamo programmando l’appalto per la sostituzione dell’impianto semaforico sulla via provinciale, che è ormai obsoleto: vogliamo agevolare l’attraversamento pedonale davanti al parco giochi e, tramite un sistema ‘intelligente’ a chiamata e timer, gestire al meglio il traffico dei veicoli. Predisposto il piano per le telecamere di sorveglianza da circa 65mila euro, che vorremmo concretizzare grazie ai fondi del Comune”.

L’amministrazione è in attesa del bilancio di novembre, per pianificare la pulizia di alcuni rii minori che a seguito delle incessanti piogge degli ultimi mesi, si sono parzialmente ostruiti: “Vogliamo valutare la situazione per effettuare degli interventi: siamo sostenuti dall’Unione Montana, ma per velocizzare i lavori abbiamo deciso di agire in autonomia per garantire la sicurezza dei cittadini. La pioggia l’ha resa un’urgenza e vogliamo occuparcene al più presto”.

Al termine del programma, Menegon offre un anticipo ai cittadini: “Entro le prime settimane di dicembre, Poste Italiane procederanno con l’ammodernamento dell’ufficio postale, per offrire un miglior servizio ai cittadini; presto seguiranno aggiornamenti in merito”.