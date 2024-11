Salussola Volley in scalata: continua la sua corsa nelle partite fuori casa

Venerdì 15 novembre la squadra si è scontrata con il 2mila8volley Domodossola in una partita che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico fino all'ultimo punto.

Nonostante un match combattuto e ricco di alti e bassi per entrambe le formazioni, gli atleti hanno dimostrato grinta e determinazione, portando a casa una vittoria per 3 a 2. Con questo successo, il Salussola Volley conferma la propria imbattibilità nelle partite fuori casa, dimostrando di essere una squadra solida e coesa.

Prossimo appuntamento per venerdì 22 novembre alle ore 21:00, data in cui i ragazzi giocheranno in casa per affrontare la quinta partita in campionato contro S.A.KOALA PALLAVOLO: “Vi aspettiamo numerosi per sostenere la squadra e festeggiare insieme questi importanti risultati!”