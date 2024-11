Caldarroste, auto d'epoca, giochi: a Roppolo un weekend da non dimenticare FOTO

Grande soddisfazione a Roppolo per la buona riuscita dell'evento di domenica scorsa. Una giornata accompagnata dal sole, con attrazioni per grandi e piccini: dalle auto d'epoca alla passeggiata in bus per alcuni momenti di gioco e divertimento per i bambini.

“Come sempre gli asinelli in bella mostra, con caldarroste per tutti e un panorama mozzafiato in periodo di foliage – spiegano gli organizzatori - La Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio di Morzano di Roppolo ringrazia tutti i partecipanti e vi aspetta alla prossima manifestazione”.