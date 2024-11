È stato affidato alle cure del 118 il conducente che, nella notte appena trascorsa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo.

È successo intorno alle 2.30 di oggi, 18 novembre: stando alle prime ricostruzioni, l'auto è finita fuori strada sulla Provinciale 100, a Sagliano Micca.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.