Cossato, strada chiusa a Castellengo per un incidente stradale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È stata chiusa al traffico la Provinciale di Castellengo, a Cossato, dove nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, si è verificato un incidente stradale autonomo. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita contro il guardrail per cause da accertare.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Sembra che a bordo fossero presenti alcuni giovani.