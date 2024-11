Tutto a raccolta, Cavaglià scende in campo per l'ambiente

Cavaglià scende in campo per l'ambiente. All'opera amministratori e volontari per la seconda giornata di “Tutti a raccolta”, andata in scena domenica 17 novembre.

L'iniziativa è volta a rendere ancor più pulito il paese. Il prossimo appuntamento è nel mese di marzo con straordinarie novità.