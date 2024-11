A Occhieppo Inferiore un nuovo arredo urbano, tra bacheche digitali e tutela della biodiversità

Occhieppo Inferiore si rifà il look. In questi giorni il territorio comunale è interessato dalla posa del nuovo arredo urbano.

L'amministrazione si è fatta carico della posa di nuovi cestini per rifiuti, nuove panchine, nuova cartellonistica e non solo.

Il paese saranno anche messi a dimora nuovi alberi.

Il progetto vale 30 mila euro circa. A entrare nei dettagli è la sindaca Monica Mosca: "Si tratta di interventi pensati sia per estetica che per funzionalità. Abbiamo tolto i vecchi cestini dei rifiuti e li abbiamo sostituiti in parte con altri eleganti in ferro e altri per le deiezioni canine, sia per i maleducati che per invogliare le persone a usarli. Saranno cambiate tutte le panchine in viale Caralli, e saranno installati parapedoni e bacheche informative digitali nei pressi della scuola. Ora a gestire gli ingressi e le uscite è l'agente della Polizia Locale. Quando per qualche motivo non poteva essere presente metteva delle transenne. Ora entrerà in funzione un semaforo a regolare il traffico. Quando non servirà per quell'uso darà invece informazioni su notizie del Comune, piuttosto che in caso di allerta meteo".

Grande spazio poi alla biodiversità: il Comune ha investito 10 mila euro in alberi. Nelle loro chiome e nelle cortecce vivono infatti innumerevoli animali, come insetti, uccelli e vari tipi di muschi, tutto un mondo che va protetto e salvaguardato.