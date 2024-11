Adunata degli Alpini, da Biella a Genova per il passaggio di testimone.

Poco più di 170 giorni all’adunata nazionale degli alpini di Biella prevista per le giornate del 9/11 maggio. Mentre si stanno serrando le fila per la parte organizzativa dell’edizione 25, il Consiglio Nazionale ha deliberato la designazione della prossima sfilata prevista nel 2026 (8/10 maggio) che sarà Genova. Agli amici liguri un caloroso e fraterno abbraccio per il compito che spetta loro – dichiara il Presidente Marco Fulcheri - e pronti alla fine della manifestazione di Biella per il passaggio della Stecca, il simbolo dell’Adunata, che si terrà domenica 11 maggio in chiusura di quella biellese. Il passaggio di consegne – continua Fulcheri – è il momento simbolo in cui si tramanda una tradizione ormai secolare e che è emblema di fratellanza e amicizia”.