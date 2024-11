I° Festival "La Città del Lavoro": due giorni di riflessioni e approfondimenti sul futuro del lavoro

Il 29 e 30 novembre 2024, Biella ospiterà la prima edizione del Festival "La Città del Lavoro", un evento organizzato dal Centro Documentazione "Adriano Massazza Gal" – Fondazione ETS di Biella, per esplorare il passato, il presente e il futuro del lavoro. L'iniziativa si svolgerà sotto il patrocinio della Città di Biella e del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della CGIL Biella.

Il Festival si articolerà in un ricco programma di conferenze, tavole rotonde e laboratori che coinvolgeranno esperti, storici, sociologi, sindacalisti e rappresentanti di varie realtà sociali e istituzionali. L'obiettivo è quello di affrontare il tema del lavoro a 360 gradi, partendo dalla sua storia, passando per le sfide attuali, fino a immaginare le prospettive future in un mondo in continua evoluzione.

I luoghi che ospiteranno gli eventi saranno vari e significativi per la città: Città Studi, Cascina Oremo, la Biblioteca Civica di Biella e l'Auditorium Lanificio Maurizio Sella.

"Abbiamo voluto creare un'occasione di riflessione e dibattito sul lavoro, un tema che tocca profondamente la vita di ognuno di noi, ma che ha bisogno di essere continuamente riletto alla luce dei cambiamenti sociali ed economici", ha dichiarato il direttore del Centro Documentazione.

Il Festival, che si avvale della collaborazione con numerosi partner locali e nazionali, tra cui la Rete Archivi Biellesi, la Fondazione Sella Onlus e la SISLav, si propone come un importante momento di confronto per tutti coloro che sono interessati a capire meglio come il lavoro stia cambiando e come le politiche pubbliche possano rispondere alle nuove sfide.

L’ingresso agli eventi è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Per maggiori dettagli sul programma, è possibile visitare il sito web del Centro Documentazione all'indirizzo www.cdsbi.it o seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook "La città del lavoro" e Instagram "lacittadellavoro_biella".