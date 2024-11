Cossato: "E adesso parliamo di cinema" presentata l'ottava edizione.

Dopo i successi delle edizioni precedenti, tornano a Cossato a partire dal 28 Novembre i laboratori di analisi filmica su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Giovanili e dell'Informagiovani e aperti a tutta la cittadinanza.

L'ottava edizione 2024-25 prevede anche quest'anno 10 lezioni a cura VideoAstolfoSullaLuna e condotte dall'esperto Riccardo Poma.

Molti gli argomenti trattati in questa stagione, con un programma ricco che spazia dalla cinematografia di attualità, storica, di fantascienza, al documentario, al cinema noir fino ad arrivare ai supereroi di Marvel Studios e molto altro ancora, analizzando non solo generi e filoni cinematografici ma anche le tecniche di regia, di ripresa, la fotografia, la psicologia dei personaggi, la logica della narrazione.

L'appuntamento del 28 novembre che inaugura la stagione rientra nell'ambito delle iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024, quello del 16 gennaio vedrà un parallelismo tra cinema e letteratura, ed infine il 30 gennaio sarà dedicato alla settimana della Giornata della Memoria 2025.

I dieci appuntamenti si terranno presso la Sala Eventi G. Pizzaguerra in via Ranzoni 28 il giovedì in orario preserale e serale, con il primo il 28 novembre 2024 e l’ultimo il 03 marzo 2025.

28 NOVEMBRE 2024 ore 18:30

“C’è ancora domani” – di Paola Cortellesi

Il film evento della passata stagione cinematografica, diretto e interpretato da Paola Cortellesi. Un film che riflette sulla condizione femminile di ieri per parlare della condizione femminile di oggi, ma anche un esempio di cinema impegnato e dalla forte passione civica, oltretutto girato in maniera assolutamente non convenzionale

Appuntamento in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024.

12 DICEMBRE 2024 ore 18:30

Più vecchio e più giovane: invecchiare/ringiovanire gli attori, dagli albori ad oggi

Sin dai tempi del muto il cinema ha raccontato storie che si snodano avanti e indietro nel tempo, e dunque ha sentito il bisogno di ringiovanire e invecchiare i suoi attori e le sue attrici. Un viaggio dentro gli effetti speciali, prima artigianali e poi digitali, che hanno contribuito a queste affascinanti trasformazioni.

16 GENNAIO 2025 ore 18:30

Luci e maschere del cinema noir

Gli anni quaranta del novecento hanno visto la nascita e il consolidamento di uno dei generi più affascinanti del cinema americano (e non solo), ovvero il cinema noir: coi suoi rudi anti-eroi e le sue atmosfere cupe e fumose, il noir ha saputo raccontare luci e ombre della vita metropolitana.

23 GENNAIO 2025 ore 18:30

Francia vs Italia: “Cena tra amici” e “Il nome del figlio”

La pièce Le prenòm, scritta e diretta da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, è stata trasposta in due film, uno francese e uno italiano, a distanza di appena tre anni. Ci sono delle differenze tra le due versioni? Se sì, quali?

30 GENNAIO 2025 ore 21:00

“La zona d’interesse” – di Jonathan Glazer

Dei molti film inerenti alla tragedia dell’olocausto, La zona d’interesse di Jonathan Glazer è sicuramente uno dei più originali e brutali, e questo nonostante non sia ambientato direttamente all’interno dei campi di concentramento quanto in prossimità di uno di essi, Auschwitz, nell’abitazione di un gerarca nazista, responsabile delle deportazioni, che affronta la propria quotidianità in maniera serena vivendo con la sua famiglia.

Appuntamento della Settimana Giornata della memoria 2025.

06 FEBBRAIO 2025 ore 18:30

Fenomenologia dei supereroi: un viaggio nel cinema targato Marvel

Negli ultimi anni i Marvel Studios hanno distribuito una serie di film dal successo planetario, codificando un sistema di intrattenimento che ha conquistato grandi e piccini. Cosa si cela dietro questo incredibile successo? In che modo la Marvel ha pianificato un progetto così’ ambizioso?

13 FEBBRAIO 2025 ore 18:30

Percorsi del documentario dal cinema muto ad oggi

Sin dai primi film dei fratelli Lumiere, il cinema ha sentito l’esigenza di raccontare la realtà senza artifici e senza filtri, aspirando a diventare un’arte sincera e oggettiva. Cosa si nasconde dietro il successo di un genere – quello del documentario – così longevo e apprezzato?

20 FEBBRAIO 2025 ore 18:30

I mostri siamo noi: il cinema di fantascienza di Jack Arnold

Negli anni cinquanta, in piena guerra fredda, il cinema americano di fantascienza ha raccontato la paura sovietica attraverso la paura dell’extra-terrestre. Ma c’erano anche registi, come il grande Jack Arnold, convinti che il vero mostro non fosse uno schieramento piuttosto che l’altro, quanto l’essere umano in quanto creatura che da sempre tende ad offendere i propri simili. E così i mostri, nei film di Arnold, diventano una metafora della paura del diverso.

06 MARZO 2025 ore 21:00

“L’occhio che uccide” – di Michael Powell

Considerato il primo film thriller slasher della storia del cinema, L’occhio che uccide di Michael Powell è una pellicola unica e incredibilmente innovativa, un giallo adrenalinico che diventa una riflessione sul voyeurismo e dunque sul cinema e sui suoi meccanismi, talvolta perversi.

13 MARZO 2025 ore 18:30

Dalla Finlandia con amore: il cinema di Aki Kaurismaki

Il cinema europeo degli ultimi anni ha visto affermarsi un originale regista finlandese, Aki Kaurismaki. Col suo cinema stralunato e bizzarro ma profondamente tenero e umano, il regista ha saputo raccontare la particolare atmosfera delle città finlandesi, riflettendo su temi come la solitudine, l’accoglienza, l’altruismo. Il tutto senza mai rinunciare a uno sguardo innovativo e sempre fortemente personale.

L’ingresso sarà libero e garantito fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

Per informazioni contattare l'Informagiovani 015 9893530/532