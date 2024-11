Il pompiere che salvò la Sindone dalle fiamme scrive a Putin: "Fermi la guerra"

Nel 1997 recuperò la Sacra Sindone dalle fiamme del Duomo di Torino salvando la reliquia della cristianità. Ora Mario Trematore, l’ex vigile del fuoco artefice del prodigioso salvataggio, ha scritto a Vladimir Putin per chiedergli di fermare la guerra in Ucraina.



Nei giorni scorsi, con l’aiuto del ‘padre’ fondatore di Russia Ecumenica, don Sergio Mercanzin, amico di vecchia data, Trematore è stato ricevuto dall’ambasciatore della Russia presso la Santa Sede Ivan Soltanovsky. “Trematore - racconta all’Adnkronos il fondatore di Russia Ecumenica - avrebbe voluto portare personalmente a Putin la lettera con una statuetta di San Nicola e una riproduzione della Sindone. L’ambasciatore si è generosamente offerto per fare da tramite”.

L’ex vigile del fuoco, accompagnato da don Mercanzin, ha incontrato Soltanovsky in due occasioni. “Trematore - racconta ancora - ha sempre avuto una grande passione per la Russia e desiderava dare il suo contributo per aiutare la causa della pace e chiedere la fine della guerra in Ucraina”.

A questo proposito, osserva il ‘padre’ di Russia Ecumenica: “Sembra che si possa aprire qualcosa di nuovo. La nomina di Trump sarà un forte sasso nello stagno”.