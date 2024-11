Furto consumato a Masserano presso una ditta di giardinaggio.

Sono ancora in corso accertamenti per risalire alla dinamica e cercare di identificare gli autori del furto, ma tra la serata e la mattina di venerdì 15 novembre ignoti sarebbero entrati in un'azienda che si trova in via 2 Giugno, e avrebbero asportato alcune motoseghe e altro materiale, attrezzi, che si utilizzano per la manutenzione del verde.

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri.