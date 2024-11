Chiavazza si illumina con i Presepi. Una rassegna alla scoperta del quartiere

Realizza il tuo presepe per essere protagonista della rassegna dei Presepi di Chiavazza!

Basta iscriverti entro il 24 novembre scrivendo a commerciale@newsbiella.it indicando nome, cognome e numero di telefono a cui fare riferimento, età dei partecipanti e luogo dell'ubicazione del presepe. L'esposizione dovrà essere allestita entro l'8 dicembre e la rassegna si terrà tra l'8 dicembre e il 6 gennaio.

Per i minori servirà una liberatoria da parte dei genitori, per l'utilizzo delle foto che saranno scattate ai bambini che realizzeranno un presepe, che saranno inserite nella mappa che guiderà i visitatori nella rassegna per le vie del quartiere.

Come dovrà essere il presepe? avere un minimo di illuminazione che non crei pericolo per i visitatori, per il resto: spazio alla tua fantasia!

Obiettivo è animare il quartiere di Chiavazza: il presepe potrà essere allestito in vetrine, balconi, giardini, androni, finestre, ingressi e comunque in modo che sia divisile ai visitatori.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Verrà dato un premio a tutti i bimbi iscritti nella serata del 20 dicembre presso il teatro parrocchiale di Chiavazza.