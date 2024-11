Candelo, a disposizione delle famiglie bando per borse e premi di studio

È stato pubblicato a Candelo il bando per l'assegnazione di borse e premi di studio per merito scolastico e sportivo riferibili all'anno sportivo 2022/23. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 29 novembre alle 12 tramite mail a candelo@comunedicandelo.it oppure consegna a mano previo appuntamento telefonico c/o ufficio servizi scolastico.

Oltre ai premi di studio istituiti dal Comune di Candelo sono previste le seguenti borse di studio: Borsa di Studio intestate al Dottor Camillo Vigliani e alla Sig.ra Clara Vigliani Albertini; Borsa di Studio Maestro Falla Ernesto; Borse di Studio in memoria del professor Giuseppe Lacchia; Borsa di Studio Donazione Comitato Folkloristico Candelese; Borse di studio in memoria di Stefano Migazzo; Borse di studio Scanzio Secondo Barbet e Dionisio Frun Quinta da Candelo; Borsa di Studio istituita dall'Amministrazione Comunale. Sul sito del Comune è scaricabile il bando e la domanda da compilare.