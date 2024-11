Cambia la viabilità a Dorzano. Ne dà notizia il Comune: “Lavori di rifacimento alla segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali e provinciali. Senza dimenticare la delimitazione del parcheggio Largo A. Scaglia e F. Dott. Gani in via Giovanni e Dante Volpe. Istituito anche il senso unico di marcia in via Annibale Beduglio dall'intersezione con via Guglielmo Mosca all'intersezione con via San Rocco”.