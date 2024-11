Arriva l'inverno, come affrontare in sicurezza un'escursione in montagna? Ne parla il Soccorso Alpino Biella (foto di repertorio)

L'ultimo intervento di soccorso in alta Valle Cervo ha fatto tornare d'attualità il tema della sicurezza ad alta quota assieme ai comportamenti corretti da seguire per chi pratica escursioni e attività sportiva in montagna.

Ne parliamo con il delegato provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico di Biella Claudio Negro: “Una premessa è d'obbligo: stiamo entrando nella stagione invernale, quindi cambiano le modalità di approccio. È opportuno partire di prima mattina, vestirsi 'a cipolla' in maniera consona e adeguata e, prima della partenza, controllare le previsioni meteo. È bene organizzare al dettaglio il proprio itinerario e rispettare assolutamente l'orario di rientro, onde evitare incidenti o situazioni a rischio al calare della notte. In tali condizioni, possono sopraggiungere diverse patologie legate all'ipotermia”.

Un'altra accortezza da mettere in pratica è quella di avvisare i propri cari, o amici, di un'escursione in montagna. “Lasciare un biglietto o un messaggio sul cellulare, all'indirizzo di queste persone, è fondamentale – afferma Negro – Sono informazioni che possono salvare la vita se apprese con tempestività”. Inoltre, è bene che l'escursionista si doti di un'applicazione specifica e utilizzarla al meglio sul proprio cellulare non appena si mette in cammino. “Parliamo del GeoResQ, un servizio di geolocalizzazione e d'inoltro delle richieste di soccorso – sottolinea Negro – L'app, gestita dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e promossa dal CAI, permette di tracciare la posizione geografica in tempo reale del proprio cammino. È sicuramente un valido strumento per aumentare la sicurezza in montagna. È anche possibile inoltrare la propria richiesta d'aiuto alla centrale operativa”.

Infine, è sempre consigliabile digitare il numero di emergenza unica (112). “Specificare sempre – chiarisce Negro – di trovarsi in montagna e richiedere il pronto intervento degli uomini del Soccorso Alpino. Inoltre, per quanto è possibile, è importante precisare la propria posizione. Sono consigli e comportamenti che vanno sempre rispettati, anche nella stagione estiva”.