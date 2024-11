Disperso in alta Valle Cervo, escursionista recuperato dall'elisoccorso

Aggiornamento ore 20.45

Da poco meno di mezzora è stato recuperato l'escursionista disperso in alta Valle Cervo. A individuarlo l'elisoccorso, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino che ha recuperato e caricato a bordo l'uomo con la barella. Ora, verrà portato in ospedale per le cure del caso: non sono note, al momento le sue condizioni di salute. Alle ricerche hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco.

Il fatto

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino in alta Valle Cervo per un escursionista in difficoltà.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l'uomo abbia perso l'orientamento e, di conseguenza, il sentiero per la via del ritorno. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di oggi, 14 novembre. Molto probabilmente interverrà l'elisoccorso.