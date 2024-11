Baraggia protagonista su Linea Verde Italia

La Baraggia è protagonista di Linea Verde Italia, la nota trasmissione televisiva delle Rai.

La puntata andrà in dona sabato 16 novembre, come riportato sui propri canali social l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore: “Il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, è realizzato da Rai-Intrattenimento Day Time, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per raccontare come la salvaguardia del pianeta passi attraverso la conoscenza, la ricerca e la sua valorizzazione – si legge nella nota - Le riprese sono state fatte nel territorio della Baraggia di Candelo ma la riserva naturale si estende nei comuni di Benna, Cossato, Massazza, Mottalciata, Salussola, Verrone, Villanova Biellese. La savana biellese: un territorio unico e magnifico”.

Presenti anche le squadre AIB Biella Orso. Una visita è stata effettuata anche nel Ricetto di Candelo.