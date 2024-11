Callabiana, si respira aria di Natale. L'appello: “Portateci Alberi e scope delle Befana”

Si comincia a respirare il clima natalizio in quel di Callabiana. E proprio dall'Associazione dei Presepi è giunto l'invito alla cittadinanza biellese: “Per chi ne avesse piacere si può portare il proprio albero di Natale per abbellire i boschi del paese. C'è spazio anche per le scope della Befana da posare lungo il percorso dei nostri presepi. Quella più bella sarà anche premiata. Per informazioni non esitate a contattare il numero: 348.0303293”.