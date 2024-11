Maltempo, arriva il freddo: "Da domani sensibile calo temperature e neve"

(Adnkronos) - Freddo e maltempo in arrivo? "Da giovedì arriva un calo delle temperature su buona parte dell'Italia, è un nucleo polare che dalla Svezia scende velocemente e che farà scendere le minime sensibilmente su gran parte del Paese. A Roma giovedì avremo 5 gradi di minima e venerdì e sabato addirittura 2. Quindi un primo impulso freddo rapido dal nord che porterà anche delle nevicate sull'Appennino centrale, fino a mille metri. Un impulso che sarà confinato su queste zone del centro adriatico, un po' verso al sud. Sul resto dell'Italia il tempo sarà bello". A dirlo all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it' segnalando che "oggi in parte ci sarà ancora maltempo forte sulla Sicilia, localmente su Calabria e poi qualcosa anche in Sardegna".

"Quindi abbiamo 2 fasi - spiega Tedici - una perturbata ancora con allerta al sud, sulle isole maggiori, poi da giovedì un po' di freddo sul gran parte dell'Italia: più accentuato sulle regioni adriatiche con minime molto basse, anche zero gradi, sulle regioni centrali. Firenze e Roma con le prime brinate fuori città. Nel fine settimana bel tempo, freddino al mattino poi durante al giorno si starà discretamente mentre da lunedì potrebbero avere le piogge".

Freddo polare e neve al Nord, piogge e violenti temporali al Sud con allerta in Sicilia. Inizio di settimana movimentato per l’Italia, a causa di un duplice attacco meteorologico, con un'ondata di forte maltempo in arrivo. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per i giorni a venire.

Tedici conferma la rapida discesa di un nucleo polare verso le Alpi e la contemporanea intensa attività ciclonica intorno alle Isole Maggiori.

In altre parole, sono attese nevicate fino a 800-1000 metri sulle Alpi occidentali e altri temporali violenti tra Sicilia e Sardegna: abbiamo due cicloni, nello stesso momento, sul nostro Paese, uno al Nord e uno al Sud.

Nel dettaglio, i fenomeni nevosi sono previsti soprattutto sul Piemonte meridionale con accumuli fino a 20-30 cm oltre i 1000 metri; una spolverata della dama bianca interesserà tutte le Alpi Occidentali fino alla Valle d’Aosta, con qualche fiocco anche sulle Alpi Lepontine.

Attenzione, però, soprattutto al maltempo ciclonico che colpirà ancora la Sicilia con fenomeni potenzialmente alluvionali: rovesci e temporali forti sono previsti, poi, anche su Bassa Calabria e Sardegna orientale.