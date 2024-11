Vetrina mondiale del lusso: 110 acquirenti internazionali per “Experience Piemonte” FOTO

Experience Piemonte: Performing Uniqueness torna alla Venaria Reale il 12 e 13 novembre 2024, e porterà sul nostro territorio oltre 110 buyer provenienti da tutto il mondo che avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con le diverse espressioni del lusso piemontese. Pensato come una vetrina d’eccellenza per il made in Piemonte, Experience Piemonte: Performing Uniqueness riunisce le eccellenze manifatturiere nei settori di arredo, design, moda e accessori, gioielleria, tessile, agroalimentare, cosmesi e benessere, arricchendosi quest’anno con il mondo delle hypercar e supercar. Dopo il successo della prima edizione di Hypercar Event nel 2023, infatti, il segmento automotive di lusso entra a far parte di Experience Piemonte: Performing Uniqueness, offrendo agli ospiti una visione d’insieme dove eleganza, innovazione e maestria artigianale si fondono in creazioni uniche, simbolo della continua ricerca dell’eccellenza.

L’evento è organizzato nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF “Abbigliamento - Alta Gamma – Design,” “Agroalimentare,” “Tessile,” “Salute e Benessere,” “Automotive & Transportation,” “Meccatronica” e “Aerospazio,” promossi da Regione Piemonte, co-finanziati dal PR FESR 2021-2027 e realizzati attraverso Ceipiemonte, con il supporto della Camera di commercio di Torino per il segmento Hypercar.

In questa terza edizione, Experience Piemonte: Performing Uniqueness riunisce 107 aziende piemontesi specializzate nei beni di consumo di alta gamma che avranno l’opportunità di dialogare con oltre 70 buyer e operatori internazionali provenienti da Europa, USA, Canada, Paesi del Golfo, e Sudest asiatico per un totale di circa 800 incontri B2B.

Nell’evento Hypercar sono oltre 500 gli incontri organizzati per i 47 buyer rappresentanti di 23 brand di fama internazionale interessati alle 70 aziende piemontesi operanti in questo settore di lusso. Il mercato delle hypercar ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, con una proiezione di mercato di 132,64 miliardi di dollari entro il 2029. Sono previste aree espositive, dove sarà possibile esporre dimostratori e mock-up, e sessioni di presentazione per le aziende piemontesi che operano in questo settore. Tra i brand già confermati, figurano nomi di spicco come Automobili Pininfarina, Callum, Casmin Group, Ducati, Engler Automotive, ErreErre Fuoriserie, Italdesign Giugiaro, Lotus Engineering, Mc Laren, SAC & Co. Engineering Design Ltd, Pininfarina, ZF Engineering Solution, alla ricerca di fornitori con know-how e innovazioni uniche nel settore delle supercar e hypercar.

Experience Piemonte: Performing Uniqueness sarà aperta con una conferenza dove sono presentati i trend del mercato dei beni di consumo e delle vetture ad alte prestazioni nello scenario internazionale. Istituzioni e figure apicali di importanti aziende del lusso in Piemonte condivideranno esperienze e visioni sul futuro. Il cuore dell’evento sarà il percorso-mostra, che presenterà una selezione di prodotti rappresentativi dell’eccellenza manifatturiera piemontese, con una particolare attenzione alla qualità, all’unicità e alla creatività italiana, e l’esposizione di 8 hypercar progettate, ingegnerizzate e prodotte in Piemonte: GFG Kangaroo di GFG Style; Aspark Owl di MAT - Manifattura Automobili Torino; Giulia Alleggerita di Erre Erre Fuoriserie; Evo37 di Kimera Automobili; Battista Edizione Nino Farina di Automobili Pininfarina; Nardone Automotive - The 928 di Podium Advanced Technologies; Hyper Pick-Up Quintessenza di Italdesign; Totem GT Electric di Totem Automobili Srl.

La conferenza di apertura di Experience Piemonte: Performing Uniqueness sarà introdotta dai saluti di benvenuto dell’Assessore della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, del Sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi, e della Direttrice del Consorzio Residenze Reali Sabaude, Chiara Teolato. Seguiranno l’apertura dei lavori da parte del Presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone, e gli interventi istituzionali del Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, Paolo Bertolino, del Presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, e del Vicepresidente di API Torino, Pierangelo Decisi. La successiva presentazione dello scenario economico e di mercato del settore prodotti di lusso, da parte di Alice Cassandro di Deloitte, introdurrà la tavola rotonda “Disegnare il nuovo lusso: opportunità e prospettive dai mercati internazionali” a cui parteciperanno anche il Presidente di Sparco, Aldino Bellazzini, il direttore generale di Pasquale Bruni, Roberto Bocus, l’Amministratore Delegato di Italdesign, Antonio Casu, e il COO di The Bridge, Minjia Smitran. La moderazione sarà curata da Stefano Tizzani, Membro del CdA di Ceipiemonte.

La conferenza prevede anche una sessione tecnica specifica sulle Hypercar, organizzata in due tavole rotonde. Nella prima “Sogni su ruote: dalla progettazione alla produzione. Il viaggio delle Hypercar dal concetto alla realtà,” leader del settore condivideranno la loro esperienza sul complesso processo per passare dal progetto del designer alla produzione del veicolo e la sua commercializzazione, affrontando le numerose sfide a questo connesse: prestazioni, sostenibilità, costi e soddisfazione del cliente finale. Interverranno Andrea Novello, Chief Operating Officer di Automobili Pininfarina; Fabrizio Giugiaro, CEO di GFG Style; Saverio Lograno, Head of Pre-series and Manufacturing di Italdesign; Paolo Garella, CEO di MAT; e Marco Busi, PMO di Pininfarina.

La seconda tavola rotonda “Prestazioni - Esplorando il futuro delle Hypercar” si focalizzerà sui progressi nelle prestazioni delle hypercar, dai nuovi motori all’elettrificazione, dai nuovi materiali a soluzioni innovative di produzione, e su come questi sviluppi stanno permettendo nuove esperienze di guida. Interverranno Luca Betti, Amministratore Delegato di Kimera; Francesco Monti, CEO di Podium; Valentina Francavilla di ZF Racing; e Michele Schiavoni, Head of Sales di Dana Graziano. Entrambe le tavole rotonde saranno moderate da Michele Albera, Coordinatore Area Transportation Design di IED Istituto Europeo di Design.

“Il Piemonte investe sulle proprie eccellenze in modo concreto e con diverse iniziative. Qui c’è un esempio delle grandi potenzialità delle nostre aziende e della capacità e dell’ingegno dei nostri imprenditori,” dichiara Andrea Tronzano, Assessore alle attività produttive e internazionalizzazione della Regione Piemonte, “la differenza la fanno sempre le persone, che in questi settori mettono la loro capacità artistica e di invenzione ma diventano anche importanti le azioni: i bandi attivati dalla Regione Piemonte per aumentare la loro competitività nell'ambito del PR FESR 2021-2027. In particolare, il bando per le PMI che vogliano entrare a far parte dei Progetti Integrati di Filiera-Pif che aprirà tra qualche giorno e che, oltre a eventi come Venaria che attrae buyer in Piemonte, accompagna le nostre imprese sui mercati esteri e per questa ragione verrà incrementata la dotazione per il 2025 di tutte le filiere. Ma ci sono anche i bandi "Digitalizzazione ed efficientamento produttivo" ed "Attrazione e rilancio alla propensione agli investimenti nel territorio" che hanno complessivamente messo a disposizione delle PMI 85 milioni di euro e raccolto domande per oltre 100 milioni di euro e ricordiamo anche la prima edizione del bando "SWICH", dedicato alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, che a fronte di una dotazione di 80 milioni di euro ha raccolto domande per oltre 110 milioni di euro. Ad oggi, risulta aperto lo sportello per la seconda edizione del bando "SWICH" per ulteriori 80 milioni di euro, mentre nel corso dell'anno 2025 verrà messo a disposizione delle imprese piemontesi un voucher per l'ottenimento di certificazioni, anche ambientali e ESG, che rivestono un ruolo chiave per la competitività delle filiere presenti sul territorio piemontese, in particolare quelle del lusso e di alta gamma.”

“Il segmento automotive di lusso rappresenta una nicchia di mercato estremamente interessante, di altissimo valore aggiunto, che in questi anni di difficile transizione del comparto non mostra rallentamento, grazie alla capacità delle nostre imprese di rispondere al meglio alle esigenze di personalizzazione, design, progettazione e innovazione richieste dalla clientela più esclusiva, che cerca proprio nel Made in Italy inimitabili prodotti di alta gamma. - spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino - Dopo il successo della prima edizione, è importante che siano proprio Torino e il Piemonte, dove si realizza un terzo del fatturato automotive italiano, ad essere nuovamente organizzatori di Hypercar Event, all’interno di una cornice ancora più ampia e di eccellenza come Experience Piemonte. E il nostro impegno continua, sia nell’attrazione investimenti attraverso un dialogo costante con i principali player internazionali sia nella promozione di eventi business to business come VTM Michigan il prossimo anno e VTM a Torino nel 2026”.

"Il settore del lusso italiano rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, generando ricchezza, occupazione e diffondendo l'eccellenza dei nostri prodotti nel mondo. Valorizzare il ruolo strategico di questo comparto e promuoverne l'immagine a livello internazionale è un obiettivo necessario anche per la nostra regione: tutti insieme dobbiamo tutelare e valorizzare il 'saper fare' delle nostre imprese e dei nostri imprenditori. Occorre infine investi-re nei giovani talenti e sostenere le aziende del lusso nella formazione continua dei propri dipendenti e nell'adozione di modelli organizzativi flessibili e innovativi: è questa la vera strada per investire nel futuro del nostro Paese e consolidare la leadership del made in Italy e del made in Piemonte oltre confine" commenta Paolo Bertolino, Segretario Generale di Unioncamere Piemonte.

“Gli oltre 110 buyer presenti alla terza edizione di Experience Piemonte rappresentano un chiaro segnale dell’importanza di questo evento, che valorizza le eccellenze del lusso della nostra Regione - dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte - quest’anno, la manifestazione si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione delle Hypercar, con 40 buyer rappresentanti di 23 marchi internazionali che abbiamo invitato sul territorio per favorire il contatto diretto con i brand di lusso piemontesi, creando così maggiori opportunità di business. L’evento si inserisce nella strategia di Ceipiemonte che, grazie al contributo dei soci e in particolare di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino, supporta la promozione internazionale delle aziende piemontesi. Sono oltre 700 le PMI piemontesi, dei settori coinvolti nella manifestazione, che accedono al nostro supporto e grazie al nostro lavoro hanno la possibilità di incontrare migliaia di buyer internazionali presenti nella nostra pipeline di contatti.”