Biella, torna la rassegna: 'Nati per leggere'

Nella Settimana Nazionale Nati per Leggere, istituita per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, che si terrà dal 16 al 24 novembre, si intensificano gli incontri di lettura dedicati alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini.

Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, il cuore del programma è la lettura condivisa in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Nel nostro territorio aderiscono e collaborano al progetto biblioteche, asili nido, scuole dell'infanzia, consultori, associazioni, personale sanitario e pediatri di famiglia.

Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.