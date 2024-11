Valdilana, chiude per un mese la galleria di Crocemosso (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Chiude per un mese la galleria di Crocemosso. Ne dà notizia il comune di Valdilana sui propri canali social: "Si comunica che, dal 25 novembre al 22 dicembre 2024, la galleria di Crocemosso sulla SP 200/A Variante di Crocemosso sarà interdetta al transito per consentire l'installazione del nuovo impianto di illuminazione, finanziato grazie ai fondi delle aree interne, migliorando così sicurezza e visibilità per tutti gli utenti.. La chiusura riguarda il tratto dal km 0+000 (inizio SP) al km 1+150 (fine SP). Un percorso alternativo sarà disponibile lungo la SP 232 Panoramica Zegna e la SP 200 II Tronco Valle Sessera".