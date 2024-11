A Valdilana l'ultimo addio al piccolo Enrico

Domani sarà un giorno di lutto a Valdilana. E' stato fissato per le 14.30 alla chiesa di Matrice a Trivero il funerale di Enrico Esteves Sangoi, deceduto ad appena tre anni e mezzo.

Il piccolo nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre stava rientrando a casa probabilmente da una festa quando l'auto condotta dal papà andò a schiantarsi contro un muretto. Tutta la famiglia rimase ferita, il piccolo Enrico era il più grave. Venne portato d'urgenza all'ospedale Regina Margherita con l'elisoccorso notturno ma le sue condizioni erano davvero troppo gravi.

E' arrivato il nullaosta per il funerale e la comunità di Valdilana domani si stringerà attorno alla famiglia brasiliana arrivata in Italia appena qualche mese fa. In questi giorni di dolore tante le testimonianze di affetto rivolte ai genitori e ai fratelli. Stasera sarà recitato invece il rosario.