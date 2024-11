Sport, parte il progetto 'Campioni di vita', contro il bullismo e il disagio giovanile

(Adnkronos) - Forse un progetto di prevenzione e informazione non poteva nascere in un periodo più indicato di quello che i nostri ragazzi stanno vivendo. Negli ultimi anni sempre più giovani, con un’età sempre più bassa, vivono un dirompente Disagio che li porta sempre più spesso a commettere reati e a rovinarsi la vita!

“Un progetto oggi più che mai importante e a cui crediamo fermamente” dichiara Ferencz Bartocci AD di Gestione Cittadella che, in collaborazione con l’Osservatorio Bullismo, sta realizzando questa iniziativa. Saranno presenti tutti i Gruppi Sportivi Militari i cui Campioni hanno prestato la loro immagine alla realizzazione dell’iniziativa. A rappresentarli tutti il Sottosegretario di Stato On. Isabella Rauti: “Come sottosegretario di Stato alla Difesa, con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari ed al Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, condivido lo spirito dell’iniziativa peereducation che coinvolge campioni olimpici e paralimpici. I corsi previsti permettono ai giovani di confrontarsi 'pari a pari' con campioni dello sport che sono testimonial di valori ed esempi positivi. I corsi, in presenza e nel web, costruiscono una rete di amicizia e generano senso di appartenenza, con un linguaggio immediato e diretto si fa prevenzione e contrasto delle forme di disagio giovanile. È proprio la cultura dello sport il vero moltiplicatore dell’inclusione sociale”.

Il progetto di peer-education riguarderà le scuole primarie e secondarie e, attraverso i Campioni dello Sport coadiuvati da un preparatissimo Comitato Scientifico, avranno come obiettivo di informare e formare migliaia di ragazzi. “Promuovere la cultura dello sport per prevenire il disagio giovanile, sensibilizzare e informare sul bullismo e sulle sue cause per il benessere emotivo dei giovani, sono obiettivi comuni inseriti anche nelle nuove linee guida dell’educazione civica emanate dal Ministero che sta lavorando prioritariamente per ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza del docente” commenta il Sottosegretario all’Istruzione On. Paola Frassinetti.

Presente all’evento come relatrice anche la Vicepresidente della Commissione istruzione, cultura e Sport al Senato della Repubblica Sen. Giusy Versace anche Lei olimpionica a Rio De Janeiro e da sempre molto vicina all’Osservatorio Nazionale. Anche il CONI sarà presente con il suo Vicepresidente Vicario Silvia Salis e ad aprire i lavori il Direttore Generale dell’USR Lazio Anna Paola Sabatini. Un grazie speciale alla Polizia di stato che sarà presente con il dirigente superiore Ivano Gabrielli direttore della polizia postale.

Prestigiosa cornice dell’evento saranno i tantissimi Campioni dello Sport che affolleranno l’Aula Magna dell’I.T.I.S. GALILEI ROMA della Dirigente Scolastica e Presidente ANP Lazio Cristina Costarelli che si è subito mostrata sensibile all’iniziativa diventandone un pilastro importante dell’organizzazione.

Chiuderà l’evento il Presidente di OPES Juri Morico, importante Ente di Promozione Sportiva del panorama nazionale italiano. Moderatrice la giornalista Mediaset Giulia Lea Giorgi che avrà certamente un bel da fare per far intervenire i numerosi ospiti.