Dal Nord Ovest - Tragedia in montagna, trovato senza vita un escursionista

Si sono concluse tragicamente ieri sera le ricerche di un escursionista disperso da domenica 10 novembre in zona San Michele di Prazzo, Valle Maira.

La persona, ritrovata alle 21 circa si era allontanata dalla sua abitazione, in zona Borgata Castelli, per un'escursione in mattinata. A dare l'allarme del mancato rientro intorno alle 16 di ieri è stato il fratello. Alle 16.30 i tecnici del Soccorso Alpino e Speleogico di Dronero hanno iniziato le prime ricerche in collaborazione con i Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Sul posto sono giunte anche le Unità Cinofile molecolari.

Dopo lunghe ricerche il corpo è stato trovato alla base di un pendio impervio da cui era presumibilmente precipitato.