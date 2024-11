Anche a novembre saranno presenti gli incontri con le agenzie del lavoro presso l'Informagiovani di Cossato, in via Ranzoni 24. I candidati potranno e sostenere i colloqui con il personale preposte. Queste le date: mercoledì 20 novembre dalle 9 alle 12; giovedì 21 novembre dalle 14 alle 17.45; venerdì 22 novembre dalle 9 alle 12.15. Per info: informagiovani@comune.cossato.bi.it o 0159893532/530.