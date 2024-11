Mutuo per i lavori alle Funivie Oropa, Pirali: "Grazie a tutti, bella notizia per tutto il Biellese"

Non ha dubbi il presidente della Fondazione Funivie Oropa Gionata Pirali: quella della giunta Olivero che si fa carico della riqualificazione della Funivia di Oropa con un mutuo è una notizia bella non solo per la conca di Oropa ma per tutto il Biellese.