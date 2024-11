A Camandona la prevenzione è di casa, in arrivo visite senologiche e prelievi Psa per i residenti

A Camandona si guarda con molta attenzione alla prevenzione: all'orizzonte visite senologiche e prelievi Psa per gli abitanti del paese.

A presentare le linee guida del progetto il sindaco Giulia Botta: “Sono tematiche fondamentali che vanno perseguite. Per questo, nasce quest'iniziativa con il Fondo Edo Tempia e la direttrice Adriana Paduos, dedicata ai residenti e totalmente gratuita”.

Nello specifico, sono previsti due momenti per chi vive stabilmente a Camandona: sarà, infatti, possibile prenotare una visita senologica con la dottoressa Paduos nell'ambulatorio comunale il prossimo 18 novembre, dalle 9 alle 13. inoltre, sarà possibile prenotare il prelievo del sangue per analisi del PSA per la prevenzione del tumore alla prostata, sempre nell'ambulatorio comunale, il 4 dicembre, dalle 9 alle 10.30.

Infine, un appuntamento da non perdere anche per chi non è residente a Camandona: dalle 18 del 27 novembre si terrà un seminario con consigli sulla prevenzione, a cui seguirà un piccolo aperitivo offerto. Per fini organizzativi, è consigliata la prenotazione al numero: 015.748257.