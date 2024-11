Il comune di Valdilana invita la cittadinanza alla presentazione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, un progetto che mira a rendere il territorio più accessibile per tutti.

L'appuntamento è per venerdì 15 novembre, alle 18.30, al Cerino Zegna, in frazione Ronco, a Valdilana. Un’occasione importante per conoscere gli interventi previsti e contribuire a costruire una comunità più inclusiva.