We run for women, in campo anche la Provincia di Biella (foto di repertorio)

Provincia di Biella sostiene l'iniziativa “We run for women” una corsa di 5 km (accessibile a tutti) e di 10 km (competitiva e non competitiva), che si svolgerà a Torino domenica 24 novembre con partenza da Piazza Solferino alle 9, organizzata dal CUS Torino nell’ambito della campagna itinerante “Questo non è amore” della Polizia di Stato.

L’iniziativa è organizzata in occasione della “Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.