Grande concerto a Biella, arriva il contrabbassista russo Yuri Goloubev

Un grande concerto al Biella Jazz Club, martedì 12 novembre alle 21.30, il contrabbassista russo Yuri Goloubev presenta l’ultimo lavoro discografico “Non Standard Approach” con il suo trio composto dal giovane Simone Locarni al pianoforte e Marco Zanoli alla batteria. In questo progetto, Yuri Goloubev, uno dei più importanti contrabbassisti e compositori d'Europa, fa “volare” gli standard jazz in modo non standard! Essendo questa una vera musica da "intenditori", è comunque totalmente accessibile e riconoscibile da un pubblico più vasto.

Con il suo solito umorismo pungente e l'amore per i giochi di parole ironici e leggeri (dimostrati anche nel suo recente album Two Chevrons Apart, menzionato da Downbeat tra le migliori uscite del 2020), Yuri ribattezza alcuni brani jazz tra i preferiti di sempre: Moon River si trasforma in Moon Raver, All The Things You Are è ora All The Things You Aren't, Autumn Leaves rimane Autumn Never Leaves, mentre Tea For Two si espande in Coffee For Seven. La scaletta include anche alcuni lavori meno noti, come, ad esempio, le interpretazioni di Yuri della colonna sonora di Luis Bacalov per Il Postino o di Ceora di Lee Morgan. Sebbene il titolo rifletta la passione di Yuri per l'aviazione, alcuni di questi arrangiamenti sono nati proprio in classe di fronte ai suoi studenti del conservatorio, come dimostrazione di come dare a una melodia classica una veste completamente nuova e quindi un'identità completamente nuova.

Molta musica jazz moderna di successo si basa spesso su ritmi e groove accattivanti, con melodia e armonia che a volte diventano un po' secondarie. L'approccio di Yuri è quello di esplorare questi due aspetti più a fondo, senza tuttavia trascurare il ritmo, riunendo così tutti questi ingredienti in un'unione coesa. I concerti di novembre fanno parte della rassegna “Jazzy Bitter” , il concerto di martedì sarà preceduto da una degustazione gratuita del Bitter Fusetti e del Bitter 015 del Liquorificio Rapa. Ricordiamo che giovedì 14 novembre ci sarà l’evento speciale con il pianista biellese Andrea Manzoni in duo con Mauro Sigura al Oud, di ritorno dal tour internazionale “Migrantes”.