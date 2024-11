Bottino pieno per Rally & Co FOTO

Motori |

Bottino pieno per i due equipaggi della Rally & Co, presenti alla finale di Coppa Italia disputatasi a Genova in occasione del Rally della Lanterna. Strepitosa vittoria al fotofinish nella combattutissima classe Rally5 per gli under 25 (quarti nella speciale classifica e 32° nella assoluta) Nicolò Ardizzone ed Alyssa Anziliero che, dopo una battaglia durata tutta la gara con De Nunzio sulle loro Renault Clio, si sono presentati prima dell’ultima prova speciale con i biellesi secondi di un solo decimo. Con una guida magistrale Nicolò ed Alyssa vincono la prova con 2.8 secondi di vantaggio, sufficienti a decretare la prima posizione sul podio. Note positive anche in classe Racing Start TB16, nella quale Andrea Fersini e Carmelo Cappello (84° assoluti) dominano per tutta la gara la classe a bordo della loro Mini Cooper S vincendo la Coppa Italia di classe a mani basse confermando la classe del giovane pilota lombardo dopo una stagione decisamente positiva anche se con un paio di ritiri sfortunati.

c. s. Rally & Co g. c.