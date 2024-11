Vede in diretta sul cellulare il furto in casa e allerta il 112: bloccata banda di ladri

Una banda di 4 persone dedita ai furti in appartamento è stata bloccata, nel tardo pomeriggio del 29 ottobre, da un tempestivo intervento in forze dei Carabinieri del Comando Provinciale di Biella. Intorno alle 18 è giunta al 112 la richiesta d’aiuto di un cittadino che, attraverso un sistema di videosorveglianza domestica, stava ricevendo sul proprio cellulare le immagini di un furto in atto presso la propria abitazione.

Gli operatori della Centrale Operativa di Biella ha subito allertato tutte le pattuglie disponibili, inviandole sia sul posto che a bloccare le possibili vie di fuga, rimanendo in linea con il cittadino che continuava a fornire dettagli sugli autori del furto. Una prima pattuglia giunta sul posto ha bloccato una donna a bordo di un’auto in attesa dei complici, mentre i due uomini che si erano introdotti nell’abitazione si davano precipitosamente alla fuga nelle campagne adiacenti.

Tutte le pattuglie, sia in uniforme che in borghese, hanno iniziato a battere la zona, effettuando posti di controllo sulle strade, verificando i treni ed i bus in partenza, finché, dopo quasi 4 ore, è stata notata un’auto nel parcheggio del centro commerciale Gli Orsi, ormai semivuoto, con a bordo una donna che vedendo i Carabinieri si è nascosta tra i sedili. L’auto e la donna sono stati controllati e perquisiti, e sono stati ritrovati alcuni attrezzi da scasso. Era quindi evidente trattarsi di una complice, che era lì nel tentativo di recuperare gli altri componenti della banda in fuga.

La donna è stata portata in caserma mentre alcuni militari in borghese hanno tenuto d’occhio l’auto, finché dopo ulteriori due ore hanno visto un uomo avvicinarcisi furtivamente, lo hanno bloccato e riconosciuto per uno dei due fuggiti dal luogo del furto. A quel punto è stato controllato tutto il parcheggio, e l’altro fuggitivo è stato sorpreso poco dopo nascosto tra le siepi.

La banda era quindi composta da due donne, una di origine campana ed una di origine argentina, e da due uomini, entrambi cileni, dei quali uno colpito da ordinanza di Custodia Cautelare per furto emessa dal G.I.P. di Fermo, eseguita con l’arresto ed il trasferimento in carcere. La donna trovata con gli arnesi da scasso in auto è stata denunciata per il porto di strumenti idonei allo scasso, e tutti e quattro sono stati denunciati per concorso in tentato furto.