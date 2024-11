Trovata senza vita in casa nel giorno del suo compleanno, tragedia a Sala Biellese (foto di repertorio)

Sembra proprio che sia mancata il giorno del suo compleanno la donna di 68 anni che, nella prima serata di ieri, 10 novembre, è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione.

La tragedia si è consumata in Valle Elvo, nel paese di Sala Biellese: stando alle prime informazioni raccolte, i vicini di casa si sarebbero accorti che la luce di alcune stanze erano accese, con le finestre spalancate, e preoccupati hanno allertato familiari e forze dell'ordine.

Una volta sul posto, il tragico epilogo: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Presenti anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno.