Cerrione, prova a contattare il vicino ma non ha risposta: era morto in casa (foto di repertorio)

Prova a mettersi in contatto con il vicino di casa, suonando al campanello e chiamandolo al telefono, ma da lui non arriva nessuna risposta. L'auto è parcheggiata regolarmente e, preoccupato, bussa alla porta.

Alla fine, era riverso a terra, senza vita. La drammatica scoperta è avvenuta ieri, 10 novembre, nel paese di Cerrione. Vittima un uomo di 68 anni, morto probabilmente per cause naturali ma sono in corso gli accertamenti di rito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche il magistrato di turno assieme ai Carabinieri.