Stava procedendo in bici verso Ronco Biellese quando, all'improvviso, è caduto a terra rimanendo ferito. È successo ieri, 10 novembre: sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale sanitario del 118 per la prima assistenza all'uomo di 40 anni.

In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.