Biella, uomo soccorso in piazza Curiel

Intervento congiunto di Polizia Locale e 118 in piazza Curiel, a Biella, per soccorrere un uomo in evidente difficoltà. L'allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, 11 novembre.

Gli agenti, assieme ai sanitari, ha caricato la persona a bordo dell'ambulanza per il trasporto in ospedale.