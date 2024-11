Biella, uomo preso a sassate alla stazione: salvato da una passante

Preso a sassate sul volto. L'incredibile episodio è avvenuto nei giorni scorsi davanti alla stazione San Paolo di Biella: stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 60 anni aveva accompagnato la figlia a prendere il treno quando, di ritorno alla propria auto, sarebbe stato colpito più volte alla faccia da un altro individuo che teneva in mano una pietra.

I colpi sarebbero stati estremamente violenti tanto che la vittima avrebbe riportato una prima prognosi di 10 giorni (destinata a salire), una volta giunto in ospedale per le cure del caso. L'aggressore, invece, sarebbe stato messo in fuga da una passante che, con un casco, avrebbe posto fine all'aggressione.

Ora, la vittima ha sporto denuncia alle forze dell'ordine: ad assisterlo l'avvocato Andrea Conz. Sembra che il presunto autore dell'agguato sia stato individuato.