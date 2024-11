Biella, arrestato un uomo per rapina in un supermercato (foto di repertorio)

L'intervento di Polizia dei giorni scorsi, a Biella, è terminato con l'arresto in flagranza di un uomo per l'accusa di rapina in un supermercato.

Stando alle prime ricostruzioni, un 43enne avrebbe occultato un prodotto alimentare e minacciato uno dei dipendenti. Poi, con l'arrivo degli agenti, la situazione è tornata alla normalità.

In seguito, assistito dall'avvocato Sergio Gronda, è comparso nell'udienza davanti al magistrato dove è stato convalidato l'arresto. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla struttura.