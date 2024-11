Candelo, animali e natura protagonisti nel calendario 2025

Gli animali al centro del calendario 2025 di Candelo. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone: “Come ogni anno verrà distribuito alla nostra comunità come augurio per un bellissimo anno nuovo per tutti noi. Stavolta, abbiamo scelto di dare spazio all’abbraccio dell’amore sincero della natura e degli animali che ci circondano. C'è tempo fino a domenica 17 novembre per inviare le vostre foto più belle scattate a Candelo con protagonisti i nostri amici animali. In un mondo che ci tempesta di preoccupazioni, per risollevarci un poco crediamo sia importante dare spazio anche alla leggerezza delle emozioni che ci regalano i nostri amici animali (domestici, ma non solo, anche nella natura che abbiamo intorno a noi). Le foto selezionate verranno pubblicate sul calendario di Candelo! Informazioni, termini e condizioni di partecipazione sul sito del Comune di Candelo tra le news in evidenza”.