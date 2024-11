Biella, il Battistero si illumina di blu e di rosso

Giovedì 14 novembre, dalle ore 18, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Battistero del Comune di Biella si illuminerà di blu. Il 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del diabete, la data corrisponde a quella di nascita del professor Banting che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete mellito, permettendone la sopravvivenza.

Il comune di Biella ha aderito, inoltre, alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione nel 1999, illuminando di rosso il Battistero il prossimo 25 novembre, sempre dalle ore 18.

L’assessore agli Eventi e manifestazioni Edoardo Maiolatesi dichiara: “Ringrazio il Leo Club Biella, nella figura del presidente, Francesca Maffeo e la Consulta Studentesca Provinciale, nella figura del presidente Jacopo Panzanelli, per la collaborazione a questi momenti che simboleggiano due temi estremamente importanti ed attuali. Inoltre vedere realtà giovanili affrontare questi argomenti conferiscono all’iniziativa un valore ancora maggiore. Francesca Maffeo esprime soddisfazione per la collaborazione con il comune di Biella: “Come Leo Club Biella siamo davvero felici in occasione della Giornata Mondiale del Diabete di illuminare il monumento simbolo della nostra città di colore blu tipico di questa tematica, il coinvolgimento dei giovani a queste problematiche è importante per la sensibilizzazione delle generazioni future. Ringraziamo il comune di Biella per l’ottima collaborazione”.

Il programma prevede: il 14.11 – dalle 18 l’accensione con i ragazzi del Leo Club. Il 25.11 – dalle 18 l’accensione con i ragazzi della Consulta Provinciale Studentesca che daranno lettura di un testo sull’argomento preparato dai ragazzi degli istituti superiori.