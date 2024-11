Otorinolaringoiatria, 200 professionisti all’Ospedale per il convegno regionale

La maggior parte dei Direttori delle Strutture Ospedaliere e Universitarie del Piemonte e anche alcuni ospiti extra-regionali si sono recati all’Ospedale di Biella, in occasione della IX Giornata Biellese di Otorinolaringoiatria, diventata ormai un appuntamento atteso tra i professionisti del settore e tra i più partecipati della sanità piemontese.

L’evento, di cui sono stati Responsabili scientifici il Prof. Carmine Fernando Gervasio, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Otorinolaringoiatria, e il Dott. Gianluca Averono, ha visto la partecipazione di quasi 200 iscritti tra medici e operatori sanitari. Durante il convegno sono stati approfonditi due argomenti, la patologia tiroidea e la patologia naso-sinusale, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze su questi temi e migliorare la collaborazione tra Specialisti ospedalieri e del territorio.

“L’Ospedale di Biella ha visto negli ultimi anni una crescita nel numero di interventi per la patologia tiroidea, con ottimi risultati in termini di esiti e complicanze. Si è passati in particolare da 50 interventi svolti nel 2022 ai 63 del 2023, per arrivare ai 70 di quest’anno” - ha spiegato il Prof. Carmine Fernando Gervasio, Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria Otorinolaringoiatria dell’ASL BI – “Questi dati derivano da un’ottima collaborazione tra i reparti che contribuisce a migliorare il percorso di cura del paziente aumentando così la fiducia verso il nostro Ospedale”.

L’elevata affluenza al convegno dimostra come l’Ospedale di Biella si sia distinto negli anni per il trattamento dei pazienti in carico al reparto di Otorinolaringoiatria; in particolare, mantenendo le complicanze a seguito di interventi sotto certi valori e attivando una stretta collaborazione con i servizi presenti in Ospedale, si è riusciti a rendere la chirurgia sicura ed affidabile per i pazienti, provenienti spesso anche da fuori provincia. Un intervento specifico è stato dedicato alla curva di apprendimento, sottolineando l’importanza dell’insegnamento e della pratica in ospedale per contribuire alla crescita dei giovani medici.

Dal 2023 la Struttura Complessa Otorinolaringoiatria dell’ASL BI è a Direzione Universitaria e, anche in questo ambito, si stanno ottenendo ottimi risultati, con la frequenza di specializzandi interessati ad imparare nel presidio biellese.