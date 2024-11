Salussola, chiude con il consueto successo il corso di Arte Orafa

Il laboratorio costituito da otto lezioni per un totale di sedici ore distribuite su tre mesi, a Salussola, grazie al maestro orafo Nicola Artiglia, riesce a trasmettere le competenze di base sufficienti per saper trasformare il metallo in un’emozione, in un monile, in un oggetto che prima esisteva solo nell’immaginario.

L’interesse stimolato nei corsisti ha suscitato una richiesta di approfondimento tanto che da corso di base si sta trasformando in un’attività di formazione nell’arte orafa, opportunità esclusiva per il territorio biellese che non beneficia di altre risorse formative in questo settore, pur essendoci la richiesta. Quest’arte antica come la storia dell’umanità che da sempre ci affascina, celebrata nel mito e nella storia si materializza nelle sale del museo di Salussola. Un laboratorio, unico sul territorio biellese, governato con magistrale sapienza e passione dal maestro orafo Nicola Artiglia che trasforma il gruppo di allievi in artigiani creativi, capaci di elaborare manufatti artistici riconducibili a decori assiro babilonesi, monili egizi, oggetti etruschi e romani, utilizzando quest’arte che risale al terzo millennio a.C.

Un caleidoscopio scintillante di gioielli scaturiti da martellate su ceselli che imprimono e modellano il metallo sorretto da pece calda e malleabile. Cosa di più prodigioso ci si può aspettare? Fra le mani, in un clima che nulla ha da invidiare a una bottega medioevale, scaturisce un monile che resta a testimonianza di un’esperienza magica.