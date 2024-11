Biella e il fenomeno migratorio: grandi sfide o nuove opportunità?

Dal bollettino presentato al convegno del 9 novembre 2024, "Il fenomeno migratorio nella provincia di Biella: dimensioni e prospettive," emergono dati significativi che delineano la realtà migratoria nel biellese, fornendo un quadro completo del fenomeno sotto vari aspetti sociali, economici e demografici. L'evento, tenutosi a Palazzo Gromo Losa e organizzato da OsservaBiella con il supporto dell’Università degli Studi di Milano, ha riunito accademici, enti e associazioni, per analizzare e discutere la situazione migratoria locale.

I responsabili intendono contrastare gli stereotipi e ampliare la comprensione di un fenomeno che richiede attenzioni specifiche e strategie di collaborazione: “Al fine di promuovere l’inclusione e la coesione sociale vogliamo sostenere l’analisi dei dati e le interazioni fra il settore pubblico e quello privato, per trovare soluzioni che si adattino al contesto biellese”.

Di seguito una panoramica della composizione migrante in provincia di Biella emersa dal bollettino

Il 54,2% degli stranieri soggiornanti nel biellese sono lungo-soggiornanti, sottolineando la stabilità della popolazione sul territorio. La maggioranza dei migranti nel Biellese è composta da richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, spesso motivata da motivi di ricongiungimento familiare. Fra i principali paesi di provenienza vi sono: Romania, Marocco, Ucraina, Filippine e Cina, per ordine decrescente.

Sul fronte lavorativo, stando al dato più recente risalente al 2022, su oltre 71mila presenze, le lavoratrici e i lavoratori stranieri si attestano a quota inferiore a 7mila, con una percentuale di 9,58% di occupazione e discrepanze anche significative rispetto alla media generale. La maggioranza dei contratti, il 38,9%, sono a tempo determinato; l’11% a tempo indeterminato (del 4,8% inferiore alla media); mentre i contratti part-time si attestano al 40,5%, rispetto alla media di 32,9%. Fra i principali settori aziendali si evidenziano: servizi, industria, alloggio e ristorazione.

Sul territorio diverse realtà collaborano per il supporto di persone con background migratorio e le principali attività si sostanziano nell’accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo, assistenza socio-legale, formazione e lavoro, trasporti e cultura. Queste attività mirano a promuovere l’autonomia e l’inclusione socio-economica coinvolgendo tutti gli attori del settore.

Dai risultati emergono alcune criticità da parte delle associazioni che, se trascurate, potrebbero ostacolare l’integrazione e minare in futuro parte dell’economia locale. Complessa burocrazia e lunghi tempi di attesa compromettono una disciplina già in carenza di risorse umane ed economiche e i repentini cambiamenti legislativi ostacolano la stabilità delle prassi operative. Da parte dei singoli, invece, emergono inoltre problematiche relative al trasporto, discriminazioni nel mercato immobiliare come in quello del lavoro, nonché la scarsa sensibilità dei servizi socio-sanitari, in merito alle differenze culturali.

Grazie alla creazione territoriale, Osservabiella evidenzia le opportunità del fenomeno migratorio: “Contrasto allo spopolamento e sostegno all’economia locale rappresentano i principali fattori benefici: competenze diversificate e l’incremento della popolazione favorirebbero il sostegno dei settori lavorativi in carenza di manodopera e lo sviluppo delle aree rurali”.

Cooperazione, innovazione e supporto rappresentano grandi ostacoli o grandi opportunità, in base ai punti di vista ma, con la collaborazione del settore pubblico e privato, Biella offre una rinascita paritaria, sia dal punto di vista degli ospiti che degli ospitanti.